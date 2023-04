Per lo skatepark di Terni è tempo di debutto – Fotogallery

Debutto con tanto di intensa pioggia – proprio alle 16.59, un minuto prima dell’orario programmato per l’iniziativa – sabato pomeriggio in Zona Fiori, dove è andata in scena la presentazione dello skatepark di Terni finanziato dalla Cosm srl e costruito dalla Uao Skateparks di Rho (Milano). L’intervento da oltre 106 mila euro è stato realizzato come opera di urbanizzazione per lo sviluppo della nuova ‘casa’ Lidl in via Romagna. Numerosi i giovanissimi in azione. Poi il fuggi fuggi generale – c’è chi si è riparato dentro l’ex scuola elementare nel degrado, la vegetazione intorno è stata tolta – e a causa del maltempo. A seguire l’iter per palazzo Spada è stato il responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli, in loco insieme al collega Roberto Reali; con loro anche il presidente regionale Fair Play Umbria Stefano Lupi e il numero uno dell’Euro Sport Club Terni, Carlo Danieli. Nel regolamento è specificato che è consentito l’utilizzo delle Bmx ma non delle bici.

I PRIMI ‘TEST’ DELLA SCORSA SETTIMANA