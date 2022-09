Per Lorenzo Barone 200° giorno di viaggio: il biker di San Gemini è entrato in Mongolia

Dall’Africa all’Asia centrale con il consueto spirito da viaggiatore che lo contraddistingue da anni. Il lungo viaggio di Lorenzo Barone da Capo Agulhas a Capo Dežnëv, scattato lo scorso 20 febbraio, prosegue a gran ritmo: il giovane biker di San Gemini è entrato da poche ore in Mongolia con sua moglie Aygul, con lui negli ultimi 1.000 chilometri dell’affascinante avventura. Si trova nella zona del lago Bianco – Tėrhijn Cagaan nuur Terkhiin Tsagaa – dopo aver pedalato di recente in Turchia, Russia e Kazakistan. Il 25enne ha già superato quota 18 mila chilometri percorsi sugli oltre 29 mila previsti: «Sto cercando – ha scritto a metà agosto in tal senso – di ottenere un permesso speciale per entrare in Čukotka (non distante dall’Alaska, ndr) a marzo 2023. Attualmente sto riscontrando alcuni problemi e spero davvero di ottenerlo. Senza questo permesso il viaggio terminerà a Čerskij, il villaggio più ad Est della Yakutia». In tutto ciò Lorenzo ha anche superato un ostacolo imprevisto, il Covid, che lo ha costretto ad una breve pausa.

