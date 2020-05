Condividi questo articolo su

















Si chiamano Daniela e Alessandro, li abbiamo incrociati in zona Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia, mentre ripulivano la strada e in particolare i marciapiedi dalle erbacce che in questi giorni (e non solo in questi giorni, in verità) dal Comune nessuno viene a pulire. Un modo come un altro per tenersi in forma, in tempi di coronavirus, alternativo alle corsette e alle passeggiate col cane.