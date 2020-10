Truffa su pensione invalidità: coppia denunciata

In passato risiedeva a Gualdo Tadino, ma da anni era ormai fuori dal territorio nazionale con cancellazione dall’anagrafe comunale. Peccato che continuassse a percepire la pensione di invalidità, di cui non aveva diritto: la Guardia di finanza di Gubbio ha messo fine ad una truffa nel settore delle erogazioni assistenziali con la denuncia di una donna tunisina e del marito, il complice.

La truffa

Il marito, legalmente residente in Italia, ha continuato ad incassare la pensione di invalidità per conto della moglie. Poi l’intervento delle Fiamme gialle con indagini economiche-finanziarie, più appostamenti e pedinamenti: almeno 19 mila euro era stato incassati indebitamente dalla coppia e per loro è scattata la denuncia per truffa. Ora è stato avviato l’iter per il recupero della somma.