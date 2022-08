Avigliano, percettori RdC per il servizio scuolabus: ok al progetto

Un impiego a supporto degli scuolabus per assistere i ragazzi all’ingresso ed all’uscita dei mezzi con controllo della presenza dei genitori. Questa la modalità con la quale ad Avigliano Umbro saranno impiegati i percettori del reddito di cittadinanza: c’è il via libera del progetto utile alla collettività con una specifica delibera. Consentirà in questo modo di utilizzarli nei settori dell’ambito sociale: «Questa misura – fanno sapere dal Comune – è volta a permettere a queste persone di praticare un’esperienza finalizzata al reinserimento lavorativo e allo stesso tempo a realizzare un servizio a beneficio di tutta la comunità»

Condividi questo articolo su