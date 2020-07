È ricoverato in gravi condizioni nella sala rossa del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia un 84enne che, nel tardo pomeriggio di venerdì, ha riportato ustioni sul 40% del corpo in seguito ad un incendio. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Ponte Felcino e al momento sono ignote le cause che lo hanno provocato: le fiamme hanno avvolto i vestiti dell’anziano mentre stava svolgendo delle attività. Dopo la stabilizzazione sarà trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena.

