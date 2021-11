Perugia, addio all’ex consigliere regionale e comunale di FI Armando Fronduti

Perugia piange la scomparsa, a 74 anni, dell’ex consigliere regionale e comunale di Forza Italia, Armando Fronduti. I funerali si svolgeranno giovedì 25 novembre alle 15 a San Sisto. In consiglio comunale, durante il question time, mercoledì mattina è stato osservato un minuto di silenzio.

Armando Fronduti

Laureato in ingegneria civile a Roma Fronduti si è sempre occupato di edilizia, ambiente e territorio. E’ stato presidente della Confedilizia umbra dal 1979 ( e vicepresidente nazionale dal 1989 al 1993) ed è stato componente della Cta (Commissione tecnica amministrativa) regionale e membro dell’Istituto case popolari (Iacp). Inoltre è stato membro del Cer (Comitato per l’edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici) e consigliere d’amministrazione dell’Agip – Gas. Armando Fronduti ha pubblicato i volumi ‘L’equo canone e legislazione edilizia’, nel 1978, e ‘Condono edilizio in Umbria: cosa fare’, nel 1986. Nel 1997 si è sentito molto il suo impegno verso i proprietari delle case terremotate in Umbria. Fronduti è stato poi responsabile di FI dell’ufficio enti locali della Provincia di Perugia e presidente del club perugino di FI ‘Casa, famiglia, sicurezza e lavoro’.