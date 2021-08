Adesca minorenni con soldi e bibite: 84enne arrestato

Avvicinava i suoi figli minorenni e attraverso comunicazioni volgari – in merito alle loro parti intime – cercava di circuirli mostrandogli soldi oppure offrendogli bibite. Vicenda che ha fatto scattare la segnalazione dei genitori delle vittime e l’intervento della polizia di Stato: un 84enne è stato arrestato dalla squadra Volante in esecuzione della disposizione del magistrato di sorveglianza post sospensione della misura della detenzione domiciliare. L’anziano infatti era già noto per episodi di violenza su minorenni. Ora è nel carcere di Capanne.

I tentativi

Da giorni – a riferirlo agli agenti è stato il padre dei tre minorenni – l’anziano manteneva questo atteggiamento sia all’interno degli autobus che in un parco pubblico non lontano dalla loro abitazione. I giovani si sono confidati con i genitori e la questura di Perugia si è attivata con l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: l’84enne è stato individuato e così è stato scoperto che non rispettava la misura della detenzione domiciliare. L’uomo è stato denunciato per adescamento di minorenni e poi condotto in carcere.