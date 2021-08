Perugia-Ascoli, Grifo: assenze in squadra ma c’è l’aiuto dei tifosi

Condividi questo articolo su

















Dopo la vittoria col Pordenone, il Perugia e Alvini sono chiamati alla conferma nell’esordio casalingo della squadra al Curi, fra l’altro nel derby con l’Ascoli, confronto sempre molto sentito dalla piazza, come confermano le code ai botteghini per accaparrarsi uno dei cinquemila tagliandi disponibili. Non ci sarà il neo acquisto De Luca, ufficializzato nella giornata di giovedì.

Articolo in aggiornamento

«Il calcio è bello, non lo uccidiamo»

E proprio alle code ai botteghini il tecnico del Perugia dedica il passaggio più sentito della sua conferenza:

«Mi sono fermato a parlare con i tifosi e ho percepito la loro attesa, sia per il ritorno allo stadio dopo tanti mesi sia per la partita contro l’Ascoli, credo che se non lo uccidiamo il calcio sia ancora il gioco più bello del mondo». Possibile fosse un velato riferimento anche alle recenti operazioni di mercato – da Cristiano Ronaldo al City a Messi al Psg – ma il riferimento, chiarisce lui a microfoni spenti, era soprattutto alle limitazioni Covid che impediscono ai tifosi di vivere appieno la loro fede».

«Assenze pesanti, rifletterò»

«Senza Kouan è inevitabile ci manchi qualcosa – dice il tecnico – devo riflettere su come sostituirlo: di certo posso dire che sono contento dell’apporto di ogni calciatore, lì ci può giocare Santoro, ma anche Gyabuaa e Sounas, vedremo quindi: deciderò stanotte».

Intanto l’Ascoli prende un attaccante bulgaro

L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Botev Plovdiv, massima serie bulgara, le prestazioni sportive dell’attaccante Atanas Iliev. Il calciatore ha sottoscritto questa mattina un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2023 con opzione.