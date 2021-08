Meteo, allerta gialla per sabato in Umbria

«L’avviso prevede dal pomeriggio di venerdì 27 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, inizialmente sulle Marche, in successiva estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia centro-settentrionale, specialmente sulle zone più interne appenniniche e durante le ore centrali della giornata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». L’avviso è del dipartimento nazionale della Protezione civile: sulla base delle previsioni è stata valutata così l’allerta gialla per la giornata di sabato – sia per rischio temporali che idrogeologico – anche per sette regioni, Umbria compresa. Il tutto è dovuto ad una vasta area di bassa pressione accompagnati da flussi di aria fredda che si sposterà sul bacino del Mediterraneo centrale, determinando così un peggioramento delle condizioni metereologiche.

