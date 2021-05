Minacce e offese via social ad ex marito compagna: arrestato

Atti persecutori in concorso e diffamazione. Queste le accuse che hanno portato mercoledì all’arresto di un 55enne originario di Napoli – domiciliato a Perugia – dopo l’indagine della stazione carabinieri di Fortebraccio: eseguita un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale lo scorso 13 maggio. A suo carico gravi indizi di colpevolezza per reiterate condotte vessatorie e minatorie nei confronti di un 50enne perugino, anche attraverso i social network.

Le denunce e l’ex moglie

Il 50enne ha sporto diverse denunce – la situazione andava avanti da settembre 2020 – ed i carabinieri si sono attivati. In questo contesto è stata inoltre denunciata in stato di libertà – per concorso in reato di atti persecutori – una 45enne perugina, ex moglie del denunciante e attuale compagno dell’indagato: per gli investigatori ha fornito un contributo per le iniziative del 55enne, ora ai domiciliari.