Perugia, Atanasijevic positivo al Covid-19

Lo schiacciatore opposto della Sir Safety Perugia, Aleksandar Atanasijevic, è stato trovato positivo al coronavirus. A dare la notizia è stato il portale sportklub.rs che afferma di aver ricevuto la conferma dallo stesso giocatore.

Notizia confermata

La notizia è stata confermata a umbriaon.it da fonti interne alla Sir, che hanno inoltre chiarito come non sia necessario effettuare tamponi ad altri componenti della società, considerando che gli allenamenti sono fermi da tempo e che Atanasjevic è rientrato in patria a metà maggio. Il campione serbo può essere quindi considerato il primo giocatore della Superlega italiana di pallavolo positivo al virus Covid-19. Gli esami precedentemente effettuati in Italia a ‘Bata’ – si legge sul sito serbo – avevano dato tutti esito negativo. Atanasijevic comunque sta bene, ha solo lievi sintomi e la sua condizione clinica non desta preoccupazione. Al momento è in isolamento domiciliare, in attesa della negativizzazione dei tamponi.

Atanasjievic positivo, il post della Sir