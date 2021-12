Incidenti sul raccordo Perugia-Bettolle, ci risiamo. Nel tardo pomeriggio di lunedì c’è stato uno scontro tra un’auto ed un’ape all’altezza dello svincolo per Piscille in direzione Ponte San Giovanni: l’unico ferito – fortunatamente in maniera lieve – è il conducente del secondo mezzo, un 84enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico, più gli operatori sanitari del 118 per i primi soccorsi.

