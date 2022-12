Caos viabilità nella mattinata di luendì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, non distante dallo svincolo di Mantignana al km 41,200. Tutto a causa di un incidente su un tratto a doppio senso di marcia su una carreggiata: rallentamenti per un impatto che ha coinvolto due mezzi pesanti ed un’auto in seguito al distacco del rimorchio da uno dei veicoli. Sul posto il personale Anas per la gestione ed il ripristino della transitabilità.

