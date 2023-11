Perugia-Carrarese, un autogol salva i biancorossi

di Giovanni Cardarello

La squadra di Baldini è, oggettivamente, in netta involuzione. Si spiega solo cosi l’ennesimo pareggio, l’ottavo stagionale, raccolto nel match del Renato Curi con la quotata Carrarese. Un pareggio che se, nella forma, è accettabile, parliamo dell’attuale terza forza del torneo, e decisamente meno accettabile nella sostanza. Il Perugia, infatti, gioca male, crea poco, aggredisce ancor meno e rischia la sconfitta. La salva il fortunoso autogol di Imperiale ma sono gli ospiti ad impensierire più volte i padroni di casa. Da segnalare una clamorosa traversa di Ricci al minuto 53’ ma si tratta di un episodio sporadico. C’è tanto da lavorare la vetta ormai è lontanissima.

Botta e risposta a fine tempo

Il calcio di inizio è del Perugia. Prima del calcio di inizio lo speaker del Renato Curi Roberto Malvagia legge il messaggio della Lega Pro per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne ed in ricordo della povera Giulia Cecchettin. I due capitani, Angella e Della Latta giocano con una fascia al braccio speciale. Al 2’ colpo di testa di Vulikic su angolo, palla a lato. Al minuto 6 Matos lamenta un fallo di mano in area toscana, l’arbitro lascia correre. Al 9’ fallaccio di Illanes su Kouan, merita il giallo ma poteva essere anche qualcosa di più. Dopo un periodo di studio e di lotta a centrocampo ecco un nuovo giallo è per Iannoni, anche il suo fallo meritava un provvedimento maggiore. Al 21’ occasione per la Carrarese con Capello che di testa in tuffo sfiora la porta di Adamonis. Minuto 23’ bella combinazione del Perugia che libera al tiro Santoro, palla a lato di poco. Risponde la Carrarese con una azione solitaria di Capello, ma viene fermato al limite. La partita si fa tambureggiante, tiro di Kouan dal limite, la deviazione stava per spiazzare Bleve. Al 33’ Illanes prova una acrobazia in area ma Adamonis para a terra. Al 37’ si sblocca la gara del Curi, Capello brucia sullo scatto Vulikic e con un tocco di punta spiazza Adamonis e fa 0-1. Il Perugia non riesce ad abbozzare la reazione e la Carrarese controlla. Al 46’ galoppata di Iannoni che serve Kouan al limite ma il tifo vola alto tra i sostenitori della Curva Nord. Al 47’ incredibile pari del Grifo, si accende Matos che scarta un uomo e guadagna il fondo, il suo cross colpisce lo stinco di Imperiale, la palla prende una traiettoria stranissima e si infila alle spalle di Bleve. Imperiale viene anche ammonito per comportamento non regolamentare. Dopo 3’ minuti di recupero termina la prima frazione, Perugia-Carrarese 1-1

La traversa di Ricci

Baldini apre la ripresa con un cambio, fuori Kouan e dentro Ricci. Cambia il modulo dei padroni di casa. Al 48’ subito pericoloso Capello che approfitta di un errore di Angella, tira ma manda altissimo. Al 49’ azione personale di Seghetti che crossa redente in area ma nessuno è pronto a spingere la palla in rete. Al 53’ grandissima giocata di Ricci, controllo e tiro al volo, ma la palla si stampa sulla traversa. Al 54’ ancora pericoloso il Perugia con una soluzione da fuori ma la palla è innocua. Al 59 Capello ha la palla buona per il vantaggio ma Vulikic gli rimpalla il tiro a botta sicura. Al 63’ doppio cambio per la Carrarese dentro Zuelli e Belloni fuori Palmieri e Della Latta. Minuto 71’ Baldini cambia qualcosa dentro Lisi e Bozzolan fuori Matos e Cancellieri. Minuto 72’ ci prova Panico ma la palla è a lato di tanto. Al 77‘ Seghetti mette in area per Paz che prova la girata ma la palla è deviata sul fondo. Minuto 81’ doppio cambio in casa Carrarese fuori Panico e Zanon dentro Simeri e Raimo. Risponde subito Baldini che mette dentro Cudrig al posto di Seghetti. Ultimo cambio per la Carrarese entra Cerretelli ed esce Cicconi. In pieno recupero giallo per Schiavi. Dopo 5 minuti di recupero termina il match del Curi, Perugia-Carrarese 1-1.

Le pagelle di Perugia-Carrarese

Perugia (4-3-1-2): Adamonis 5,5; Paz 6, Vulikic 5,5, Angella 5,5, Cancellieri 5,5 (71’ Bozzolan 6); Kouan 5 (46’ Ricci 6), Bartolomei 6, Iannoni 6; Santoro 5,5; Matos 6 (71’ Lisi 6), Seghetti 6,5 (83’ Cudrig sv)

Non entrati: Furlan, Mezzoni, Dell’Orco, Morichelli, Acella, Giunti, Torrasi, Cudrig,

Allenatore: Baldini 5,5

Carrarese (3-5-2): Bleve 6; Coppolaro 6,5; Illanes 6, Imperiale 6; Zanon 6 (81’ Raimo), Della Latta 5,5 (63’Zuelli 6), Schiavi 6,5, Palmieri 5,5 (63’ Zuelli 6), Cicconi 6,5 (92’ Cerretelli sv); Capello 7, Panico 6 (81’ Simeri sv)

Non entrati: Mazzini, Belloni, Cartano, Giannetti, Opoola, Tampucci,

Allenatore: Dal Canto 6

Marcatori: 37′ Capello, 47′ (autogol) Imperiale

Ammoniti: Illanes (CAR), Iannoni (Per), Imperiale (Car), Schiavi (Car)

Esplusi: –

Arbitro: Andrea Ancora di Roma

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Luca Landoni di Milano

Quarto ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo.