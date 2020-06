Una abitazione è andata a fuoco giovedì sera in località Solfagnano-Parlesca, nel territorio comunale di Perugia. Le fiamme sono divampate dal piano terra ma le cause sono ancora da accertare. I vigili del fuoco, partiti con due mezzi dalla centrale di Perugia, hanno lavorato fino a notte. Non ci sono feriti.

