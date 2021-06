Perugia-Caserta, incontro terminato: il tecnico va via da solo

Condividi questo articolo su

















Sono le 19.15 quando si apre una finestra della sede di Pian di Massiano. Segno che all’interno la temperatura è cominciata a salire. O magari che è già finito tutto. All’interno, nel riflesso dei vetri, si scorge la testa di Giannitti perlata di sudore. Gestiscola. Sembra stia spiegando le sue ragioni. Non si odono voci. La discussione è serrata ma calma. All’esterno si sono radunati alcuni giornalisti. Altri seguono a distanza, in contatto con i diretti interessati o con intermediari. Il nodo lo conoscono tutti: Caserta, forte dei suoi due anni di contratto, chiede una squadra all’altezza della situazione. Non pretende una macchina da guerra per andare in serie A. Ma almeno un gruppo che non lo obblighi ad arrancare fin dalle prime settimane, col rischio di ritrovarsi in bilico come accaduto lo scorso anno dopo i primi periodi difficili.

2 MAGGIO, IL PERUGIA TORNA IN B

Il nodo

Anche la società però si fa forza dei due anni di contratto fatti firmare a Caserta quando la promozione era solo un auspicio, avocando a se il diritto di comporre una rosa nei modi e nei tempi che i responsabili del ramo Giannitti per la parte tecnica e Comotto per quella dirigenziale, in raccordo col presidente, riterranno congrua rispetto alle possibilità e alle ambizioni. Insomma, il tecnico faccia il tecnico, allenando quello che la dirigenza riesce a mettergli a disposizione. Un attrito dialettico vecchio come il calcio, dunque, che abbiamo visto in tante altre piazze, in particolare in epoca recente, ma che a Perugia si presenta con preoccupante periodicità.

Seguono aggiornamenti