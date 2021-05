Il Perugia torna in B: esplode la festa in strada e nei salotti

Esplode a Salò e contemporaneamente a Perugia la festa del Grifo al fischio finale dell’ultimo turno di campionato. Alla fine, è stata decisiva la vittoria casalinga contro il Padova, con punteggio più largo rispetto alla sconfitta (1-0) del ritorno. Così, per una migliore differenza reti negli scontri diretti, il Grifo va in serie B da primo mentre il Padova, che nell’ultima partita batte la Sambenedettese, sarà condannato ai playoff. Risultato inutile perché – nel frattempo – i ragazzi di Fabio Caserta battono la Feralpi Salò 2-0 grazie alle reti – una per tempo – di Elia e Bianchimano.

LA FOTOGALLERY DELLA FESTA



Che finale!

Il Perugia, grazie ad un pazzesco finale di campionato, torna in serie B dopo un solo anno di purgatorio in C: sono passati 261 giorni dalla retrocessione dopo la sconfitta ai calci di rigore nel doppio confronto con il Pescara ai playout. Lo stesso Pescara che in queste ore si vede di fatto condannato alla serie C. Ora sarà derby con la Ternana in supercoppa, dove sarà protagonista anche il Como. Un risultato che arriva a quasi nove mesi dall’amara serata del ‘Curi’ contro il Pescara che sancì la retrocessione. Ora si esulta.

ORA IL DERBY CON LA TERNANA IN SUPERCOPPA

La festa

Qualcuno era allo stadio – meno di una decina di ‘eroi’ – in tanti davanti alla tv (Umbria Tv ha trasmesso la partita in diretta sul digitale terrestre), poi si sono riversati in strada, prima a Pian di Massiano, davanti allo stadio, lì dove il 14 agosto si piangeva e si imprecava; poi tutti in centro, davanti alla Fontana Maggiore, il luogo di tutti i grandi festeggiamenti storici. In centro le forze dell’ordine controllano a distanza ma lasciano fare. Pressoché impossibile, del resto, provare a imporre il rispetto del distanziamento in questa situazione.

14 AGOSTO 2020, LA RETROCESSIONE IN C

INTANTO IL PESCARA E COSMI RETROCEDONO

SI CANTA NEL PULLMAN – IL VIDEO



GIOIA BIANCOROSSA: SI TORNA IN B

Il tabellino del trionfo

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia; Bergonzi (81′ Legati), Giani, Bacchetti, Brogni (81′ Rizzo); Guidetti (70′ Petrucci), Carraro, Scarsella; Ceccarelli (46′ Tulli), Guerra, D’Orazio (70′ Miracoli). A disposizione: Liverani, Iotti, Apollonio, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli. Allenatore: Pavanel.

Perugia (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Angella, Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas (83′ Moscati); Elia (83′ Melchiorri), Minesso (56′ Burrai); Murano (67′ Bianchimano). A disposizione: Fulignati, Bocci, Favalli, Sgarbi, Di Noia, Falzerano, Cancellotti, Vano. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Gualtieri di Asti 5

Reti: 16’ Elia, 71′ Bianchimano (P)

Ammoniti:De Lucia (F), Monaco (P), Carraro (F), Burrai (P), Bianchimano (P), Petrucci (P). Calci d’angolo 4-5. Recupero: 2, 5

VIDEO – LA FESTA FUORI DAL CURI



I complimenti

E mentre i tifosi festeggiavano in strada, tanti messaggi di felicitazione sono giunti a Perugia.

Il Cardinale Bassetti

«Finalmente una bellissima occasione di festa per la nostra Perugia fra tanti eventi e notizie spesso preoccupanti: siamo tornati alla serie B di calcio, sport tanto amato da giovani e adulti. Partecipo alla gioia degli sportivi e dell’intera città; mi complimento con il Perugia Calcio, con tutti i calciatori e gli amanti dello sport». Così il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti ha commentato la promozione del Perugia. «Questo evento sportivo – ha proseguito il cardinale – sia per tutti noi di forte incoraggiamento nell’affrontare le grandi difficoltà che stiamo vivendo e, soprattutto, riporti nella nostra città e nella nostra regione, in seguito all’altrettanto incoraggiante successo della squadra della Ternana, quella speranza, meta così ambita di ogni persona. Cari giocatori coraggio, avanti, abbiamo fiducia in voi. Lo sport, quando esprime i valori che sono insiti nella sua natura, audacia, condivisione, rispetto delle persone, diventa una dimensione essenziale per la civile convivenza».

Ghirelli (presidente Lega Pro)

«Complimenti per una vittoria – le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – in un girone difficile, combattuto. È da ammirare la caparbietà con cui si è lottato per risalire in serie B. Una grande tradizione calcistica in una città bellissima per il calcio ottiene un grande risultato. Gli auguri si estendono anche al prossimo campionato, affinché sia foriero di gioia e di risultati positivi. Complimenti, complimenti veri per una grande stagione sportiva».

Assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti

Sponda politica è l’assessore regionale allo sport Paola Agabiti a lanciare un immediato messaggio: «Vive congratulazioni alla squadra del Perugia, all’allenatore Caserta e alla società guidata dal presidente Santopadre per aver raggiunto questo grande traguardo ed i migliori auguri per la stagione che verrà. Oggi si festeggia insieme ai tifosi il ritorno della squadra in serie B, nella consapevolezza che questa non è solo una grande giornata per lo sport perugino, ma per tutta la comunità regionale che in una sola stagione sportiva riporta in serie B le due principali realtà calcistiche della regione».

Bacchetta

Elogi anche dalla Provincia di Perugia che «saluta con grande partecipazione e soddisfazione l’immediato ritorno del Perugia calcio in Serie B dopo una stagione lunga, difficile e alla fine esaltante che ha visto il pronto riscatto dei Grifoni; un premio – le parole del presidente Luciano Bacchetta – al lavoro della società guidata da Massimiliano Santopadre e dello staff tecnico con l’allenatore Fabio Caserta, i collaboratori e i giocatori che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito di rivalsa di tutto l’ambiente. Il risultato è straordinario in questa stagione che segna profondamente il ricordo indelebile di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre scorso e che oggi da grandissimo ex sempre legato ai colori biancorossi avrebbe festeggiato questa promozione in Serie B apprestandoci a vedere riconosciuta la sua impronta nell’intitolazione pubblica prospettata».

Romizi

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore comunale allo sport Clara Pastorelli si «congratulano per il pronto ritorno in serie B. Una promozione fortemente desiderata dopo l’amara retrocessione dello scorso agosto e che riposiziona l’AC Perugia in una categoria più consona alla storia e alla tradizione della stessa società. Una grande gioia da condividere con tutti i tifosi e gli appassionati del Grifo che anche quest’anno, pur nel pieno dell’emergenza sanitaria e i relativi divieti, non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di affetto e vicinanza alla squadra. La promozione dell’AC Perugia rende più stimolante il lavoro che ormai da mesi l’Amministrazione comunale sta svolgendo in merito alla realizzazione del nuovo Curi. Lo merita il Perugia, lo merita la nostra città».