Perugia, chiede una sigaretta e riceve un no. Reagisce con una rapina: arrestato

Ha chiesto con insistenza una sigaretta e, una volta ricevuto il rifiuto, ha reagito rapinando la vittima con tanto di percosse. Il fatto è accaduto a Perugia e ha visto l’intervento della polizia di Stato in piazza Piccinino: arrestato un 40enne marocchino gravato da numerosi precedenti e irregolare sul territorio nazionale.

Il fatto

L’uomo è finito in manette per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. La vittima è stata avvicinata e poi percossa con un mazzo di chiavi: gli è stato rubato il telefono per impedergli di chiamare la polizia di Stato. Poi l’arrivo in loco degli operatori sanitari del 118: lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il 40enne, su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso il carcere di Capanne e poi denunciato per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.