Perugia vs Arbitri, Cosmi dà ragione a Santopadre (in parte)

È stato il caso più spinoso della settimana: la presa di posizione del presidente Santopadre sulle tante espulsioni dei giocatori del Perugia e sugli episodi controversi delle ultime partite. Il tecnico, che finora non si era espresso sull’argomento, dà ragione a metà al suo ‘patron’.

Le parole di Santopadre: «Noi presuntuosi. E Goretti…»

«Siamo presuntuosi perché non siamo nessuno – aveva detto il presidente del Grifo a La Nazione – certi atteggiamenti sono figli dei giocatori che abbiamo e della loro mancanza di equilibrio che si ripercuote anche nel rapporto con la classe arbitrale. Certi atteggiamenti devono partire dall’alto perché se Goretti insulta, loro si sentono autorizzati a farlo, ma se mandano fuori Goretti non succede nulla mentre con i giocatori perdi le partite. Nove espulsioni dirette è da fuori di testa, cosi retrocediamo. Se i giocatori hanno tutta questa volontà di strillare non insultassero gli arbitri, piuttosto pensassero a chiamarsi tra loro in campo. Il rigore su Buonaiuto? Per me non c’era».

Le parole di Cosmi: «D’accordo sui rossi. Ma quei rigori…»

«È inammissibile sprecare quanto di buono si fa sul campo attraverso atteggiamenti che rischiano di mettere in difficoltà chiunque. Ha fatto benissimo il presidente a non dare alibi ai calciatori. Dobbiamo essere meno chiacchieroni. Ci sono le porte chiuse e mille telecamere. Una parola che prima nemmeno veniva ascoltata ora viene ascoltata da tutti. Non capire questo è un limite».

«Al tempo stesso, però, devo anche dire che non mi sono piaciuti anche gli arbitraggi: se il fallo è due metri fuori area non devi dare il rigore, se è dentro lo devi dare. Inoltre devi punire anche un avversario che offende. Ci sono stati errori che hanno determinato in modo evidente alcuni risultati. E allora: i miei giocatori devono pensare a giocare e star zitti, gli arbitri ad arbitrare e star zitti».

Conferenza Cosmi: il video