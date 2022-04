E’ crollato il tetto di una mansarda a causa di un incendio divampato nel pomeriggio di domenica in zona San Marco a Perugia. Per spegnere le fiamme e mettere l’edificio in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia don due squadre e un’autoscala in supporto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

