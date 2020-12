Perugia, domenica particolare di pre lockdown natalizio

Condividi questo articolo su

















Chi doveva partire è già partito fra venerdì e sabato, tanto che l’ultimo treno utile per il sud, a Fontivegge, era semivuoto. Stesso panorama a piazza Partigiani, dove ogni fine settimana, in particolare i prefestivi, si radunano studenti e lavoratori fuorisede per tornare a casa. Non c’è praticamente nessuno, giusto qualche valigia di qualche ritardatario che approfitta dell’ultimo giorno utile. Le indiscrezioni dei giornali avevano già fatto capire quale sarebbe stato l’andazzo e chi davvero voleva tornare a casa – prevalentemente al sud – per le festività non ha aspettato l’ultimo giorno.

IL LOCK DOWN DI NATALE – LEGGI IL DECRETO (PDF)

Centri commerciali assonnati e annebbiati

Stesso discorso anche per i centri commerciali, che si svegliano tardi, ancora avvolti dalla nebbia della periferia, e si preparano ad affrontare l’assalto prefestivo, che ci sarà nel pomeriggio e poi nei prossimi due giorni, prima della chiusura della vigilia: in questo stranissimo Natale ai tempi del Covid, non c’è spazio per i ritardatari dei regali all’ultimo minuto.

Centro soleggiato e pieno di turisti

Ben diversa l’atmosfera in centro, dove arrivano tanti turisti, per l’ultima domenica prenatalizia che è anche l’ultima prima dell’ingresso in zona rossa. Li si vede salire dalle scale mobili e li si ritrova a fare vasche ed entrare nei negozi in una mattinata assolata, sopra la nebbia che avvolge le periferie. Tante le famigliole che vogliono godersi gli ultimi scampoli di libera uscita senza autocertificazione e senza dover contare i passeggeri e i commensali.