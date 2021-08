Perugia e Ternana, si inizia: debutto ufficiale in coppa Italia

Rose da completare, liste da smaltire o rimpinguare, meccanismi di gioco ancora da perfezionare con i nuovi innesti. Perugia e Ternana sono ancora alle prese con il mercato e cambiamenti, ma intanto si inizia a fare sul serio con il debutto ufficiale stagionale: domenica pomeriggio Grifo e Fere scenderanno in campo tra le mura amiche per il turno preliminare di coppa Italia. Gli ostacoli si chiamano rispettivamente Südtirol e Avellino: in palio c’è la qualificazione per i match prestigiosi in trasferta al cospetto di Genoa e Bologna. Ci sarà il pubblico sugli spalti con limite massimo al 50% della capienza e obbligo di Green pass.

Perugia, debutto Alvini

Spondo biancorossa sarà l’esordio ufficiale per il neo tecnico Massimiliano Alvini: «Domani è un mese preciso – le parole del trainer toscano in conferenza – che siamo partiti e c’è molta soddisfazione arrivare al primo appuntamento al Curi, grande gioia dopo un mese di lavoro significativo e un percorso positivo. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Il Südtirol? Costruito anche quest’anno per fare un campionato di vertice, è un avversario difficile». Arbitra Gianpiero Miele della sezione di Nola con fischio d’inizio alle 19.

I convocati del Grifo

Portieri: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola Difensori: 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 24 Angori, 39 Sgarbi Centrocampisti: 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 13 Sounas, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 28 Kouan, 42 Corradini, 44 Lisi Attaccanti: 7 Carretta, 9 Melchiorri, 11 Murano, 20 Bianchimano

Per la Ternana ci sono gli irpini

In casa rossoverde non si molla la pista Meccariello nonostante l’acquisizione di Sørensen. Al ‘Liberati’ arriva un avversario ben conosciuto alle Fere, quell’Avellino già affrontato nella trionfale stagione 2020-2021. Ternana senza l’infortunato Partipilo e con una buona batteria di nuovi arrivi: finora via della Bardesca ha messo a disposizione dell’allenatore livornese Mazzocchi, Capone, il centrale danese, Ghiringhelli, Pettinari, Agazzi e Capanni. C’è ancora da fare. Nel contempo la curva nord ha annunciato che non entrerà allo stadio: «Non vogliamo entrare nel merito dell’obbligo Green Pass (condivisibile o meno), ma la cosa che ci fa più male e ci allarma per il futuro sono le modalità in cui un tifoso è obbligato a vedere la partita. Distanziato dagli altri (che già di per sé è una regola incoerente, visto appunto l’obbligo di Green Pass che a detta loro ti consente di essere esenti dal rischio), mascherina ed addirittura il divieto di portare allo stadio striscioni, sciarpe e bandiere, cosa che da anni ha contraddistinto il tifo italiano (organizzato e non). Torneremo sui gradoni, ma solo a modo nostro». Fischio d’avvio alle 18.30, dirige l’incontro Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Indisponibili lo squalificato Palumbo più Vitali, Tozzo, Defendi, Damian e Capanni.

I convocati delle Fere

Portieri: Casadei, Iannarilli, Morlupo (2005)

Difensori: Boben, Celli, Ghiringhelli, Kontek, Russo, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Falletti, Onesti, Mazzocchi, Peralta, Pettinari, Vantaggiato