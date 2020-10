Perugia, spaccio eroina 53enne in manette

Cinque grammi di eroina utili al confezionamento di quattordici dosi. Li aveva con sé un 53enne di origini tunisine alla stazione ferroviaria di Fontivegge: l’uomo è stato bloccato dal personale del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche durante un controllo. Il check è scattato quando gli agenti hanno visto tre persone parlare tra di loro.

La droga

Alla vista della polizia di Stato due dei tre sono riusciti a dileguarsi. Il focus è quindi andato sul terzo: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine in quanto noto spacciatore, era in possesso di una bustina contenente tre involucri di cellophane – nascosti in un pacchetto di sigarette all’interno del marsupio – e ulteriore droga in una delle tasche dei pantaloni. Inoltre aveva 170 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, quindi l’arresto del 53enne. La direttissima per la convalida si è tenuta venerdì mattina.