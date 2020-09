Perugia, ancora guai per la donna piromane

Era già finita nei guai per diversi episodi e ora, dopo l’ultimo episodio, per una 35enne di Perugia c’è la custodia cautelare – resa esecutiva dopo dalla questura – in carcere. Si tratta di una cittadina pluripregiudicata già nota alle forze dell’ordine per la sua attività legata alla piromania.

LA PIROMANE DI PERUGIA

L’azione

Il nuovo provvedimento arriva dopo che la donna è stata sorpresa dalla polizia di Stato a gettare dalla propria casa fogli di giornale infuocati sul tetto di un’autovettura in sosta; inoltre non ha rispettato l’obbligo di presentazione – misura alla quale era sottoposta con l’obbligo di dimora – alla polizia giudiziaria. Era già gravata da arresti domiciliari per incendio, delitti contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.