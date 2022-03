Gettano acido contro una donna: caccia alla ‘baby gang’ del centro

Ancora nuovi episodi di teppismo e microcriminalità nel centro storico di Perugia. E le forze dell’ordine si organizzano: presto arriveranno i taser.

Colpita con l’acido sulla mano

Sabato sera una donna di nazionalità straniera è stata aggredita da un gruppo di giovani del posto, italiani, che le hanno lanciato contro del liquido urticante. La donna è stata colpita alla mano, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. La cartella clinica è stata acquisita dalla questura, che ora sta indagando sui fatti. Indaga la squadra mobile, guidata da Gianluca Boiano.

Forze dell’ordine con i taser

Intanto però il tema sicurezza nel centro storico del capoluogo è sempre più all’ordine del giorno. Le forze di polizia dai prossimi giorni potranno contare anche sui taser. Al momento ne arriveranno una decina, poi almeno un’altra ventina in un secondo step. Lo scrive Il Messaggero. Obiettivo è contrastare fenomeni purtroppo comuni: dalla movida violenta e rumorosa alle risse. Ma destano preoccupazione anche i reati predatori, che in centro colpiscono maggiormente i locali pubblici.

Partiti i corsi di formazione

In questa fase iniziale, le pistole ad impulsi elettrici saranno distribuite al personale in divisa di guardia di finanza, polizia e carabinieri che svolgerà controlli in strada e dentro e fuori i luoghi pubblici. Per questo motivo, tanto nei comandi provinciali quanto in questura si stanno formando agenti e militari per l’utilizzo delle armi.

Come funziona un taser

Si tratta infatti di un’arma vera e propria: dopo aver premuto il grilletto – sottolinea ancora Il Messaggero – partono due dardi collegati a fili conduttori che trasmettono una scarica di 63 microcoulomb di elettricità per 5 secondi. I muscoli della persona colpita si bloccano. È lucida, capisce cosa gli viene detto, ma non può muoversi. Fra i poliziotti, la useranno agenti del reparto prevenzione crimine, ufficio controllo del territorio dei commissariato e ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Sarà arma di reparto (non di dotazione individuale): un operatore su due ne avrà a disposizione.