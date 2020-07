Prefettura Perugia, c’è Armando Gradone

Cambio al vertice della prefettura di Perugia. Claudio Sgaraglia lascia il capoluogo umbro a due anni dall’insediamento per assumere le funzioni di capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali: al suo posto è in arrivo Armando Gradone, 62 anni compiuti a febbraio – originario della provincia di Avellino – e proveniente da Siena. La movimentazione è stata sancita nel Consiglio dei ministri concluso nella notte tra lunedì e martedì.

Vasta esperienza

Laureato in scienze politiche a ‘La Sapienza’ di Roma, ha iniziato la carriera prefettizia nel 1985. Nel corso degli anni è stato capo segreteria del capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, dirigente dell’ufficio studi della direzione generale del personale dell’amministrazione civile dell’Interno e capo segreteria tecnica del ministro dell’Interno. La nomina a prefetto arriva il 2 aprile 2012: da quel momento è stato presidente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Casal di Principe (Caserta), al vertice della prefettura di Siracusa dal 2013 al 2017 e, infine, in quella senese negli ultimi 41 mesi. Ora c’è Perugia.