Perugia, i night non ‘mollano’ e la polizia ne chiude due

Due locali notturni chiusi per cinque giorni ciascunodalla questura di Perugia. I provvedimenti sono scattati martedì, in campo la squadra di polizia amministrativa insieme a equipaggi del reparto prevenzione crimine e delle Volanti.

Dieci clienti al momento del blitz…

Lo scorso settembre uno dei due locali era stato ‘colpito’ dal provvedimento di cessazione delle attività di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande. «Nonostante la sussistenza di tale provvedimento – spiega la questura perugina -, unitamente alle disposizioni in materia di Covid-19, all’arrivo dei poliziotti erano presenti dieci clienti che venivano intrattenuti da alcune ragazze». Per questo, oltre alla chiusura del locale per 5 giorni, sono scattate sanzioni amministrative per importi che vanno da 400 a 3 mila euro, oltre alla denuncia del titolare alla procura della Repubblica.

…e sedici nell’altro locale

«Il secondo locale di intrattenimento notturno – prosegue la nota – è stato ugualmente chiuso per 5 giorni, con analoga sanzione amministrativa, in quanto all’interno, all’arrivo degli agenti, erano presenti alcune ragazze che intrattenevano sedici clienti».