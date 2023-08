Imbrattano sede FdI: denunciate due ragazze di 18 e 20 anni

Due cittadine italiane di 20 e 18 anni. Sono loro ad essere state denunciate dalla polizia di Stato di Perugia con l’accusa di essere le responsabili dell’imbrattamento della facciata della sede di Fratelli d’Italia, a Fontivegge.

Digos in azione

Le giovani per la polizia hanno anche imbrattato anche altro. «Gli accertamenti da parte del personale della Digos – spiega la questura – erano scattati in seguito al rinvenimento di alcune scritte, effettuate con una bomboletta spray di colore rosso, riportanti il disegno della falce e del martello e la parola ‘rivoluzione’, effettuate presso la sede cittadina di un partito politico e su alcuni pannelli installati nel centro della città». Hanno collaborato anche gli agenti della polizia Locale ed un aiuto fondamentale è arrivato dalle telecamere per la videosorveglianza.