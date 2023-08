Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Fontivegge

LE FOTO

Questa mattina sono state rinvenute presso la sede di Fratelli d’Italia di Perugia in via Mario Angeloni, sede anche dei coordinamenti provinciale e regionale, scritte offensive che hanno imbrattato i muri e le vetrate dell’edificio, firmate con falce e martello. «È evidente che una certa parte politica ha interesse a fomentare odio», dichiarano in una nota il capogruppo in consiglio comunale Michele Nannarone ed il coordinatore comunale Riccardo Mencaglia. «Fare opposizione – proseguono – non significa certo deturpare la sede di un partito che aveva scelto proprio Fontivegge, zona storicamente difficile, per aprire un punto di ascolto non solo per i propri simpatizzanti ma per l’intera cittadinanza. Ovviamente non arretreremo davanti a nessuna intimidazione, ma andremo avanti ancora più uniti, sicuri che la città saprà riconoscere da che parte sta la vera democrazia». Scontata la denuncia alle forze dell’ordine.