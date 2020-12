Perugia-Imolese 2-0 in gol Melchiorri ed Elia

Condividi questo articolo su

















Dopo un violento temporale, con un campo appesantito dalla pioggia, il Perugia sblocca subito con Melchiorri, poi controlla con tranquillità fino al raddoppio di Elia, dopo una serpentina. Avversari pericolosi solo con un tiro cross su punizione che scheggia il palo.

Il tabellino

PERUGIA: Fulignati, Rosi, Angella, Monaco, Elia (10′ st Sgarbi), Burrai (35′ st Vanbaleghem), Melchiorri (35′ st Falzerano), Dragomir (17′ st Sounas), Murano (1′ st Bianchimano), Crialese, Kouan.

A disp.: Bocci, Baiocco, Konate, Moscati, Minesso, Tozzuolo, Cancellotti.

All. Caserta

IMOLESE: Siano, Rondanini (1′ st Lombardi), Ingrosso (23′ st Tonetto), Rinaldi (27′ pt Carini), Provenzano, Polidori, Stanco (23′ st Ventola), Pilati, Morachioli (29′ st Masala), Boccardi, Torrasi.

A disp. Rossi, D’Alena, Angeli, Sall, Cerretti, Alboni, Laghi.

All. Cevoli

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Emilio Micalizzi di Palermo – Giuseppe Trischitta di Messina) – IV° ufficiale Andrea Ancora di Roma 1

RETI: 9′ pt Melchiorri, 29′ pt Elia

NOTE: ammoniti Burrai, Murano, Lombardi, Vanbaleghem

IL PREPARTITA

Le parole di Caserta alla vigilia

«Dobbiamo conquistare i tre punti che ci mancano da un po’ – dice il tecnico del Grifo in conferenza – non voglio ci siano alibi e nonostante il maltempo dobbiamo pensare a vincere. In attacco mi piace provare più soluzioni, perché possiamo incontrare delle difficoltà: dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza, sarà fondamentale saper leggere la partita e trovare il modo per aggirare gli ostacoli. Anche il 3-5-2 non è sempre uguale, cambia a seconda delle caratteristiche degli interpreti».

Un tifoso speciale sulle maglie: «Avanti tutta!»

A partire dalla gara di domenica 6 e per tutta la stagione, il Perugia scenderà in campo con una nuova patch sulla maglia, raffigurante il marchio dell’Associazione “Avanti Tutta”, la Onlus nata nel 2013 da una idea del mitico Leonardo Cenci. La sinergia tra Avanti Tutta Onlus e A.C. Perugia prosegue da anni e si prospettano delle iniziative, Covid permettendo, che prenderanno il via durante la stagione sportiva. Alcune delle maglie indossate dai Grifoni durante il campionato saranno messe all’asta in occasione di un evento ad hoc per finanziare specifici progetti per il reparto delle malattie oncologiche dell’ospedale di Perugia. Sempre con l’obiettivo di raccogliere fondi, il più grande desiderio è quello di organizzare un evento sportivo di fine stagione in ciò che più amava Leonardo, ovvero una corsa nell’area del Percorso Verde “Leonardo Cenci”, per terminare all’interno dello stadio “Curi” con premiazione e foto ricordo.

Leo Cenci sulle maglie: «esempio di vita»

«Abbiamo conosciuto la storia di Leo Cenci – ricorda Caserta – è stata molto toccante. Volevo parlare alla squadra ieri pomeriggio, ma dopo aver sentito questa storia non aveva senso parlare ma solo riflettere, per quello che ha vissuto questo ragazzo. Ha avuto voglia, coraggio e forza di lottare e di realizzare un sogno, come partecipare alla maratona; un messaggio che deve darci tanta forza».

Perugia-Imolese: i convocati

Caserta recupera Falzerano , non ce la fanno Favalli, Negro e Lunghi. Si rivede Konate. Cevoli (Imolese) deve rilanciarsi dopo una serie negativa. Prima convocazione per il giovane attaccante Laghi.

Perugia

Portieri: Fulignati, Baiocco, Bocci.

Difensori: Sgarbi, Angella, Monaco, Crialese, Tozzuolo, Cancellotti, Rosi.

Centrocampisti: Elia, Kouan, Burrai, Dragomir, Crialese, Moscati, Vanbaleghem, Konate, Sounas, Falzerano.

Attaccanti: Melchiorri, Murano, Minesso, Bianchimano.

Imolese

Portieri: Rossi, Siano.

Difensori: Angeli, Boccardi, Carini, Cerretti, Ingrosso, Mele, Pilati, Rinaldi, Rondanini, Tonetto.

Centrocampisti: Alboni, D’Alena, Lombardi, Masala, Provenzano, Torrasi.

Attaccanti: Laghi, Morachioli, Polidori, Sall, Stanco, Ventola.

Le parole di Cevoli

«Il Perugia non ha bisogno di grandi presentazioni, è una compagine che punta al pronto ritorno in serie B con una rosa composta da tanti giocatori di categoria superiore. Noi però scendiamo in terra umbra con la volontà di andare a fare risultato per riscattare la battuta d’arresto contro l’Arezzo. È stata un settimana intensa e di lavoro continuo. Abbiamo ripercorso e analizzato nel dettaglio la prestazione di una settimana fa contro i toscani per comprendere i nostri errori e mettere in campo i correttivi. Abbiamo insistito su quelle trame di gioco che ci avevano dato buone indicazioni nella fase iniziale del campionato, la loro efficace riproposizione è fondamentale per ritornare a dire la nostra contro qualsiasi avversario».