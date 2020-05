Incendio in abitazione nella tarda mattinata di venerdì – intorno alle ore 12 – in via Guerriera, a Perugia. Le fiamme hanno interessato la cucina di un appartamento e per domarle sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Cavour. Danni a parte non si registrano persone coinvolte. La stessa casa, al momento dell’intervento, era vuota.

