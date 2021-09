Perugia, incidente a Ferro di Cavallo: un ferito in codice rosso

Appena una settimana dopo, nuovo incidente sulla strada Trasimeno Ovest – conosciuta anche come via Firenze – a Perugia, fra Ferro di Cavallo ed Ellera di Corciano. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì e il bilancio è di due vetture coinvolte ed un ferito, soccorso da un’ambulanza arrivata dal ‘Santa Maria della Misericordia’, trasportato in ‘codice rosso’ al pronto soccorso. L’altro ferito è stato medicato sul posto. Intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia e gli agenti della polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

