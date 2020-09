Senza mascherina? Studenti rischieranno sospensione di 2 giorni

Chi non indosserà la mascherina negli spazi comuni all’Itis ‘Volta’ di Perugia potrebbe rischiare due giorni di sospensione con obbligo di frequenza. La proposta nasce dalla dirigente Rita Coccia che sottoporrà la sua idea al collegio docenti, organo sovrano per queste decisioni, la prossima settimana.

‘Mancanza di rispetto’

Fra le pene accessorie, gli studenti colti in fallo potrebbero essere sottoposti anche a due interrogazioni al giorno nei due giorni di sospensione. La notizia – anticipata da ‘La Repubblica’ e confermata dall’istituto a umbriaOn.it – rientra nel piano di adeguamento dell’istituto che sorge in zona Piscille, il più grande dell’Umbria, notoriamente all’avanguardia per le metodologie e gli strumenti didattici. Al momento non confermata l’idea di un voto basso in condotta, che però potrebbe subentrare nel caso di reiterazione del comportamento. La preside ha chiarito che le sanzioni erano già previste nel caso in cui gli studenti non rispettino l’ambiente scolastico. Si tratterebbe quindi solo di far rientrare il mancato utilizzo della mascherina fra le fattispecie sanzionabili come ‘mancanza di rispetto’. In effetti, il ragionamento ha una sua logica.

Didattica a distanza

Fra le altre iniziative messe in campo al Volta quella della didattica a distanza a rotazione: ogni giorno 14 classi, circa 400 studenti, resteranno a casa e seguiranno le lezioni in videoconferenza. Ciò per garantire il distanziamento sociale in un mega istituto con una platea che supera le duemila persone (fra studenti, docenti e personale), non senza problemi logistici, come la nostra testata ha sottolineato in passato: di recente sono stati effettuati dei lavori per allargare la strada di accesso alla scuola e alla fermata Fcu Piscille.

Arrivati i ‘monobanchi’

Nei giorni scorsi al Volta di Piscille sono arrivati anche i primi 450 ‘monobanchi’ con le rotelle di cui tanto si è parlato in queste settimane. Li ha comprati la scuola con i fondi Covid. «Con grande orgoglio e dopo mesi di duro lavoro – è stato annunciato sulla pagina ufficiale della scuola – ecco a voi i nuovi arredi e spazi della Area Comunicazione delle Aule laboratorio disciplinari di Italiano, Inglese e Diritto. Tutti i banchi sono stati posizionati , organizzati e le aule igienizzate per accogliere i nostri studenti». Ci sono anche alcune immagini dei banchi e delle sedie che sono stati tolti per creare lo spazio necessario. «Ora dovranno essere gli studenti a dimostrare grande senso di responsabilità». A cominciare dall’uso della mascherina. Altrimenti si rischia grosso.