Perugia: l’avvocatura piange Federica, volata in cielo a 45 anni

Profondo cordoglio nell’avvocatura umbra per la scomparsa di Federica Ciculi, avvocatessa 45enne scomparsa venerdì. In tanti la conoscevano, la stimavano e le volevano bene, per le grandi qualità umane ma anche la forza e la dignità con cui ha affrontato e combattuto la malattia che l’aveva colpita. Apprezzata professionista, con il suo studio a Passignano sul Trasimeno, lascia un grande vuoto fra i familiari, gli amici e i colleghi del foro di Perugia, uniti nel dolore per una vita volata via troppo presto.

