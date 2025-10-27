di Giovanni Cardarello

Sono stati necessari 427 minuti di digiuno, e un autogol, ma alla fine il Perugia ha sbloccato la propria stagione. E lo ha fatto centrando, in un colpo solo, la prima vittoria stagionale, la chiusura della serie negativa di sette sconfitte consecutive, l’abulia offensiva che gli aveva fatto chiudere senza reti le ultime 4 partite (più un tratto della sfida con la Sambenedettese) oltre a riassaporare un clean sheet dopo tre mesi.

Finisce con il classico risultato all’inglese di 2-0 la prima partita di Giovanni Tedesco sulla panchina del Perugia, più Walter Alfredo Novellino e Riccardo Gaucci, nei quadri dirigenziali. Un risultato frutto di un autogol del portiere del Livorno Seghetti, su gran tiro di Kanoute, e di un gol, da bomber vero, di Montevago.

Ma il 2-0 non dice abbastanza di come il Grifo ha cambiato pelle. Un cambio di pelle a livello mentale, grinta e pressione costante, un cambio di pelle tattico, la difesa a quattro è composta da difensori veri e ben protetta da Megalaitis e Bartolomei più Giunti in doppia fase, cambia pelle a livello tecnico, perché gioca con tre attaccanti che scambiano, attaccano gli spazi, dialogano e soprattutto tirano da lontano, un fattore fondamentale in una categoria intensa e combattuta come la Serie C. La strada è lunga ma sembra quella giusta.

La cronaca

Il primo Perugia di Giovanni Tedesco parte forte con Riccardi che al 1’ minuto impegna severamente Seghetti. Dopo una fase di studio al 12’ si fanno vivi gli ospiti con Dionisi che spara alto da buona posizione. Al 22’ l’arbitro Maksym Frasynyak di Gallarate fischia rigore per il Livorno ma Tedesco si gioca la card FVS e salva la sua squadra dalla massima punizione. Non va meglio al 40’ quando l’FVS evita l’espulsione di Riccardi ma, nella concitazione della verifica, costa il cartellino rosso a Riccardo Gaucci. Nel finale della prima frazione una bella combinazione tra Kanoute e Megelaitis manda quest’ultimo al tiro. Ma la sfera finisce sull’esterno della rete. Il primo tempo finisce 0-0.

La prima occasione del secondo tempo è per l’ex Foligno Panaioli che fa tutto bene tranne il tiro. Gemello para. Al 54’ si sblocca il match e forse la stagione del Grifo. Il Perugia, infatti, dopo 427’ minuti di digiuno ritrovare la via del gol. Kanoute calcia una rasoiata mortifera da fuori area, la palla coglie in pieno il palo, rimbalza sulla schiena di Seghetti e finisce in rete, è 1-0. Al 62’ Montevago sfiora il raddoppio da distanza siderale. Al 66’ è l’ex Di Carmine ad impensierire la difesa del Grifo ma è un fuoco di paglia. Al 69’, infatti, una bella combinazione manda al tiro Bartolomei, Seghetti respinge corto e Montevago, con uno scatto felino, brucia la difesa amaranto e fa 2-0. Per l’attaccante è la prima rete stagionale. All’80’ Montevago a un passo dalla doppietta. Solo palo per lui dopo una bella azione collettiva. Il finale serve solo a testare la gamba di calciatori finora poco usati come Calapai e Bacchin. Ma la sostanza non cambia, dopo quattro minuti di recupero termina il match del Renato Curi, Perugia-Livorno finisce 2-0. Per Tedesco e per il Grifo è la prima vittoria, per i tifosi e gli appassionati dei colori Biancorossi, forse, la fine di un incubo.

Il tabellino e le pagelle di Perugia-Livorno

Perugia: Gemello 6,5; Tozzuolo 6, Riccardi 6, Angella 6,5, Giraudo 6; Bartolomei 6,5, Megelaitis 6,5; Manzari 6 (78’ Calapai sv), Giunti 7,5, Kanoute 7 (75’Ogunseye sv); Montevago 7,5 (82’ Bacchin sv). Allenatore: Giovanni Tedesco 7

Livorno: Seghetti 5,5; Mawete 6 (83’ Gentile sv), Noce 5,5, Monaco 5,5, Antoni 6,5; Hamlili 5 (63’ Di Carmine 5), Marchesi 5,5 (46’ Panaioli 6); Biondi 5 (62’Odjer 5,5), Peralta 6, Cioffi 5,5; Dionisi 6 (74’ Panattoni). Allenatore: Alessandro Formisano 5

Reti: 54’ (autogol) Seghetti; 69’ Montevago;

Ammoniti: Hamlili, Riccardi, Marchesi, Calapai

Espulsi: –

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Gennantonio Martone di Monza.

Quarto ufficiale : Gabriele Sacchi di Macerata

Operatore FVS : Tini Brunozzi di Foligno