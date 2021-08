Perugia, missione calciomercato: c’è Segre in mediana

Un attaccante, almeno un altro centrocampista, un esterno di fascia sinistra. Questo quello che serve al Perugia. Il minimo indispensabile per affrontare il campionato di Serie B con le carte in regola per lottare per la salvezza.

Il gioco serve a poco senza individualità

Le prime due giornate hanno confermato quanto già si sospettava: al netto della bontà degli acquisti fin qui effettuati e della bontà del lavoro svolto dal tecnico, capace di dare una fisionomia alla squadra fin dalle prime uscite, la sensazione è che poi nei momenti decisivi serva avere gente di categoria capace di gestire le pressioni e le fasi cruciali delle partite.

Gli errori con Ascoli e Genoa

Così, con l’Ascoli, dopo una prestazione sostanzialmente equilibrata, la partita è stata persa per due eurogol – così sono stati descritti – su cui però sono sembrate evidenti le mancate chiusure di Vanbaleghem (sul primo) e di Santoro (sul secondo). Così come nell’azione del rigore, intercettato al microscopio dal Var e su cui si può discutere, Falzerano, pur autore di una gran bella partita, ha denotato probabilmente scarsa lucidità e scarsa attitudine ai movimenti da esterno basso. Senza dimenticare quel colpo di testa mandato incredibilmente a lato da Vano nel recupero di Genoa-Perugia di Coppa Italia. Insomma, va bene la predisposizione, vanno bene le idee, ma se poi non hai chi sia capace di buttarla dentro o di salvare un gol nel momento decisivo, vai poco lontano.

I colpi dell’ultimo giorno

Ecco quindi la necessità di rivolgersi al mercato anche se, come al solito, ci si riduce agli ultimi giorni, nonostante siano passati quasi 4 mesi dalla partita promozione vinta sul campo della Feralpi Salò. Martedì sera lo stop agli affari. Manca poco. Per questo il ds Marco Giannitti sarà a Milano per seguire da vicinissimo le operazioni e non lasciarsi scappare alcuna opportunità.

Le trattative

Imminente la chiusura di due operazioni di cui si parla da settimane: quelle che dovrebbero portare a Pian di Massiano il difensore Zanandrea (Mantova) e il centrocampista Ghion (Sassuolo), ma servono anche calciatori di peso in mezzo e davanti. C’è stato un tentativo per Matos dell’Udinese, operazione che però viene definita difficile. E comunque serve che esca qualcuno dopo Vano e Di Noia (operazioni ufficializzate alla vigilia di Perugia-Ascoli): Melchiorri, Bianchimano e forse anche Sounas potrebbero trasferirsi altrove in caso di offerta soddisfacente.

Eventuali aggiornamenti nel corso della giornata

Di Marzio: «Quasi fatta per Segre»

«Perugia, per Segre manca poco – scrive Di Marzio – davanti nuovi contatti per Matos che è l’obiettivo numero uno».

Perugia, la rosa attuale

Portieri: Chichizola, Fulignati, Moro.

Difensori: Sgarbi, Angella, Curado, Dell’Orco, Righetti, Angori, Rosi.

Centrocampisti: Falzerano, Ferrarini, Lisi, Mabille, Burrai, Vanbaleghem, Kouan, Sounas, Santoro.

Attaccanti: Manneh, Carretta, Melchiorri, De Luca, Murano, Bianchimano.

Perugia, il mercato

Dati in arrivo in questi giorni: Ghion (Sassuolo, ex Carpi), Zanandrea (Mantova), Kone (Torino).

Idee last minute: Matos (Udinese), Segre (Torino).

In uscita: Melchiorri (Modena, Siena), Bianchimano, Sounas, Manneh (prestito),