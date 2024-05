Perugia, oltre 3 mila persone alla Grifonissima 2024

Un’edizione di successo, la 43esima, per la Grifonissima. Nella mattinata di domenica 12 maggio si è tenuta in centro storico a Perugia la corsa più importante della città, organizzata dalla fondazione Avanti Tutta. Oltre 3 mila persone si sono date appuntamento in corso Vannucci per prendere parte alla manifestazione podistica divisa, come da tradizione, in una gara competitiva da 10,5 chilometri e in una passeggiata non competitiva da 3,5.

Molti gli iscritti

Quasi 600 gli iscritti alla corsa (2.500 a quella non competitiva), con Alessio Malfagia dell’Atletica Lino Spagnoli che ha tagliato il traguardo per primo, all’arrivo nello splendido scenario del Santa Giuliana, con il tempo di 00.34:51. Dietro Matteo Merluzzo della Asd ORST (00.35.28) e Andrea Biagini (00.36.12) della TX Fitness. Nella categoria femminile successo a sorpresa per Martina Cappelletti (00.39.04 – diciottesima nella classifica generale) della Atletica Castello, davanti alla favorita Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia (00.39.15) reduce da quattro successi consecutivi. Terza Federica Poesini dell’Atletica Castello (00.41.24). Una classifica speciale è stata riservata ai dipendenti UniCredit, trofeo Luca Rosi e ai giornalisti dell’Ussi. Spazio anche agli amici a quattro zampe con il primo premio che è stato assegnato al giovanissimo Alessandro e alla sua cagnolina Penny. «Una bella edizione – ha detto lo storico organizzatore Gianluca Pisello – con tanti iscritti soprattutto dalle scuole e dai cittadini comuni. Il tempo ci ha aiutato, così come i valori che diffonde da sempre Avanti Tutta. Con questo spirito la Grifonissima è diventata una vera e propria festa dello sport». Soddisfatto anche il presidente della fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci: «Il sole ha illuminato una giornata ricca di significati sul piano sportivo, umano e dell’ aggregazione. Uno spirito collettivo che ha impreziosito questo evento, dove tutti i partecipanti hanno contribuito nel renderlo speciale».

