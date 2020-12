Assume troppi farmaci e perde conoscenza: uomo salvato dal 112

Ha perso conoscenza dopo aver assunto in modo sbagliato dei farmaci prescritti ed è stato salvato dal pronto intervento dei carabinieri – sezione radiomobile del Nor – di Perugia. Storia a lieto fine per un 62enne italiano, soccorso all’interno della propria abitazione nella zona di Collestrada. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un’amica dell’uomo: quest’ultimo, sofferente di diverse patologie, non rispondeva al telefono.

La richiesta di aiuto

Due militari sono giunti sul posto – il fatto è accaduto martedì sera – e, dopo aver tentato inutilmente di farsi aprire la porta, hanno contattato gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco per il soccorso. Dall’interno i carabinieri hanno udito un flebile lamento e la richiesta di aiuto: in poco tempo è stata forzata una tapparella del salotto per entrare, con l’uomo – spaesato – che si trovava riverso a terra e in stato di minima coscienza. Dopo un primo controllo il 62enne è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.