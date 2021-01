Incidente stradale poco prima delle 22 in località Ponte San Giovanni, Perugia, all’incrocio tra via Assisana e via dei Loggi. Un uomo ha perso il controllo della propria autovettura all’altezza della rotonda finendo di traverso: per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma il transito è bloccato in quanto il veicolo occupa la carreggiata in entrambe le direzioni, interrompendo il collegamento tra Balanzano e Ponte San Giovanni. Sul posto la polizia Municipale di Perugia.

