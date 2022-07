Prova a forzare auto in sosta, ma un passante gli rovina i piani

Stava provando a forzare le auto in sosta nella zona di Borgo XX Giugno – Giardino del Frontone – ma purtroppo per lui un passante lo ha notato e ha segnalato il tutto al numero unico di emergenza. L’intervento della squadra Volante ha consentito di individuare e denunciare il responsabile, un 34enne di origini tunisine.

Numerosi precedenti

Gli agenti hanno acquisito le informazioni e, bloccato l’uomo, lo hanno accompagnato in questura: è emerso che era gravato da numerosi precedenti per furto su autovetture e detenzione di sostanze stupefacenti; è stato trovato in possesso di un cellulare – il cui furto era stato denunciato lo scorso 28 giugno – di un paio di occhiali da sole griffati, di un anello in oro e di altri oggetti atti allo scasso. Non è stato in grado di giustificarne il possesso. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e false attestazioni sulla propria identità. I poliziotti hanno poi rintracciato e riconsegnato il telefono cellulare alla proprietaria, una cittadina israeliana.