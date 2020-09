Rapina in centro con coltello: 29enne in carcere a Perugia

Due schiaffi in viso e coltello puntato per farsi consegnare un telefono cellulare e 10 euro. I carabinieri della sezione operativa del Nor di Perugia hanno individuato e bloccato un 29enne per la rapina in concorso avvenuta – alle 2 di notte – lo scorso 19 settembre in centro storico a danno di un 19enne: si tratta di un tunisino senza fissa dimora, celibe, disoccupato e con precedenti di polizia.

In carcere

I militari negli ultimi giorni hanno raccolto gli indizi necessari per identificare il cittadino nordafricano. Il 19enne fu afferrato alle spalle e immobilizzato mentre tornava a casa da un uomo non identificato, mentre il 29enne lo aveva colpito con due schiaffi – puntandogli l’arma contro – con l’obiettivo di farsi dare tutto ciò che aveva. I due erano quindi andati in fuga facendo perdere le proprie tracce: per il tunisino tuttavia la corsa è finita e per lui si sono aperte le porte del carcere di Capanne.