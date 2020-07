Arrestato ricercato: rapinava clienti di prostitute armato

Un 54enne ‘specializzato’ in rapine nei confronti di clienti di prostitute è stato arrestato dalla squadra Volante di Perugia. L’uomo deve scontare una pena di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni – più 800 euro di pena pecuniaria – ed è stato bloccato in zona Tre Archi durante un servizio di controllo: ora si trova nella casa circondariale di Capanne.

La storia

Tutto nasce nel 2017 a seguito di un intervento dei carabinieri per rapina a danno di un italiano. I protagonisti – non c’era solo il 54enne – rimanevano in attesa di contatto attraverso un numero di telefono pubblicizzato in un sito internet dedicato ad incontri e, una volta fissato l’appuntamento, i clienti andavano nel luogo indicato trovando due uomini ed una donna armati di coltello e pistola. Quindi prendevano soldi, cellulari, carte di credito e bancomat. La tattica era sempre la stessa.

L’arresto

Di recente la procura generale della Repubblica di Perugia ha emesso un ordine di carcerazione a carico di uno dei tre, il 54enne: è stato individuato, arrestato e condotto in carcere.