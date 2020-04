Perugia, riaprono gli orti, ‘ma con cautela’

Il presidente della Provincia Luciano Bacchetta ha annunciato che – dopo le burrascose vicende della scorsa settimana – gli orti sociali riapriranno dal primo maggio. Approvato il regolamento che era stato annunciato dallo stesso Bacchetta nei giorni scorsi. Decisiva in tal senso la collaborazione dell’associazione carabinieri in congedo.

Le regole

L’afflusso e le attività devono svolgersi in sicurezza perché il Covid 19 non è stato ancora sconfitto e quindi bisogna tenere alta la guardia e consentire ai pensionati che gestiscono gli orti di accedere in sicurezza. «Il 4 maggio – annuncia ancora Bacchetta – riapriremo anche i parchi pubblici con un sistema di controllo e verifica affinché non si creino assembramenti. È necessario per bambini e adolescenti che da due mesi vivono chiusi in casa».