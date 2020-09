La C slitterà: Perugia, più tempo per la preparazione a Cascia

Un Perugia a metà è partito da Pian di Massiano per il ritiro di Cascia, dove è finalmente cominciata la preparazione alla stagione 2020-2021; stagione che comincerà con ogni probabilità al ‘Del Duca’ di Ascoli il 30 settembre, visto che il campionato di serie C è destinato a slittare per le vicende che riguardano il caso Picerno-Bitonto e il procedimento sportivo in atto, che durerà più del previsto. Ma sullo sfondo c’è anche la minaccia di sciopero da parte dei giocatori per il caso delle liste bloccate. Si andrà con ogni probabilità a ottobre.

Ritiro più lungo?

E non è detto che sia una brutta notizia, visti i ritardi nell’allestimento della squadra e nell’inizio degli allenamenti, prima per i playout, poi per il caso tamponi (falsi) positivi. Qualora la notizia dello slittamento venisse confermata, il ritiro potrebbe pure prolungarsi di qualche giorno rispetto al 18 settembre, data al momento fissata per il rientro in città.

Chi va e chi resta

A Cascia c’è qualcuno che sarà ceduto, come ad esempio Di Chiara, che – per inciso – è stato l’ultimo ad arrivare, in sede, a bordo della sua fuoriserie, quando mancavano pochi minuti alle 17.

O anche Dragomir, anch’egli destinato a cambiare aria. Ma c’è anche qualcuno che, alla fine, potrebbe convincersi a rimanere, per riportare subito il Perugia in B, come ad esempio Melchiorri, che in terza serie potrebbe essere considerato un vero crack, nonostante l’età e qualche acciacco. Tra i giocatori che non sono partiti non ci sono ovviamente Falzerano e Nzita, ancora in isolamento per la positività riscontrata, e non c’è Gyomber, impegnato con la nazionale, che probabilmente a Cascia nemmeno ci andrà, visto il suo imminente passaggio alla Salernitana.

Consacrazione

Infine, ci sono tante vecchie conoscenze, come Monaco, Manconi, Moscati e Bianchimano (che tornano dai prestiti) così come i giovani Konate, Sgarbi e lo stesso Kouan che in C potrebbero avere la loro consacrazione e recitare finalmente un ruolo da protagonista in biancorosso. Chi arriverà a breve è Burrai, il cui passaggio in biancorosso, dopo l’addio di Falasco, che ha scritto una lettera su instagram, è ormai imminente.

Amichevole con la Fermana

La prima amichevole per i biancorossi arriverà sabato pomeriggio alle 16 con la formazione marchigiana della Fermana. Più che un allenamento il sito ufficiale lo definisce «allenamento a ranghi contrapposti».