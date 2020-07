Perugia, rissa discobar: disposta la chiusura

Risse che rivestono «un carattere di gravità ed allarme sociale per la collettività tale da costituire un oggettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica». Questa la motivazione che ha portato il questore di Perugia, Antonio Sbordone, a disporre la chiusura di un disco-bar – si trova in periferia – per quindici giorni sulla base dell’articol0 100 del Tulps.

La sospensione

Il provvedimento è stato notificato dal personale della Divisione polizia amministrativa sociale, squadra Volante e polizia Scientifica della questura: la sospensione e la chiusura dell’esercizio commerciale è scattata dalla mattinata di venerdì. La polizia si è mossa dopo i recenti episosi di rissa tra gruppi.