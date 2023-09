Perugia, rissa in piazza Vittorio Veneto: due arresti

Rissa tra stranieri e due arresti. La polizia di Stato di Perugia ha chiuso in merito a ciò che è accaduto domenica notte all’altezza di piazza del Bacio: gli operatori hanno sedato la contesa e poi hanno bloccato alcuni cittadini.

In manette

Gli agenti sono riusciti a fermare un guineano di 25 anni con precedenti di polizia: ha dichiarato che uno dei suoi aggressori era armato di coltello ed era andato in fuga verso via Canali. «Grazie alla descrizione fornita dall’uomo – spiega la questura – e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli operatori sono riusciti ad identificarlo come un cittadino tunisino con precedenti di polizia, che è stato in seguito rintracciato dal personale delle Volanti». Il giovane è invece stato accompagnato in ospedale per le cure del caso con ferite a mano e viso. Una volta dimesso è scattato l’arresto per rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare gli altri autori della rissa.