Perugia, rivoluzione anche per Berretti e squadra Femminile

Dopo la rivoluzione nello staff dirigenziale e in quello tecnico della prima squadra, si completa nel Perugia Calcio anche quella degli altri settori, con due importanti annunci che riguardano squadre Berretti e Femminile.

Formisano dal Benevento per l’under 19

Il neo responsabile del settore giovanile Jacopo Giugliarelli, che da qualche giorno ha preso il posto di Giovanni Guerri (il dirigente tifernate ha salutato con una lettera aperta rivendicando la bontà del lavoro svolto), ha scelto di cambiare lo staff tecnico della squadra Berretti pescando, guardacaso, ancora in Campania, come già fatto da Giannitti che ha preso Caserta dalla Juve Stabia. Per la squadra under 19 arrivano gli ex Benevento Alessandro Formisano (allenatore) e Valerio Pignataro (vice), artefici dei successi delle Streghe prima nell’under 16 poi nell’under 17. I due si sono immortalati in un selfie all’esterno dello stadio nel pomeriggio di venerdì.

Arriva De Marco dal Cassino

Nelle giovanili ci sarà Francesco De Marco, terzino sinistro in forza fino allo scorso anno al Cassino: il giovane calciatore si aggregherà alla prima squadra in occasione del prossimo ritiro pre campionato dei Grifoni, prima di tornare alle squadre giovanili.

Mancini guiderà il Perugia Femminile

Altro annuncio molto importante quello che riguarda il comparto femminile, con Luciano Mancini, noto tecnico perugino, in passato alla guida della nazionale del Gambia, nominato primo allenatore. Al suo Vania Peverini, artefice della vittoria del campionato Femminile Juniores nella passata stagione: uno dei pochi sorrisi biancorossi degli ultimi anni.

Ufficiale: Accursi vice di Caserta

Intanto, è stato definito lo staff di Fabio Caserta: il secondo sarà Salvatore Accursi, ex difensore biancorosso. Preparatore atletico sarà Francesco Chinnici (ex Empoli, Genoa, Bologna, Roma e Palermo). Preparatore dei portieri sarà Fulvio Flavoni (ex Ternana). Ci saranno tutti alla ripresa delle attività, lunedì 31 agosto, quando la rosa si riunirà per i tamponi, come da protocollo. Dopo gli allenamenti singoli, una volta arrivato l’esito dei test, il 6 settembre la comitiva si trasferirà a Cascia per il ritiro precampionato, che dovrebbe durare fino al 16 settembre.