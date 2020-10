Perugia, schianto a tre lungo la Pievaiola: gravi due donne

C’è stato un serio incidente nella prima serata di sabato lungo la strada Pievaiola a Perugia, non distante dal carcere di Capanne. Coinvolte tre auto.

Quattro feriti, due donne gravi

I feriti sono quattro: uno è stato estratta dal veicolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Le più gravi due donne, una di 70 anni l’altra di 22 con politrauma, trasferite in codice giallo al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Al di là dei traumi, le loro condizioni generali non sono preoccupanti, come confermato dal nosocomio. Sul posto gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e i carabinieri per i soccorsi e la gestione della viabilità.