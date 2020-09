È di due persone ferite – entrambi uomini, trasportati in ‘codice giallo’ all’ospedale di Perugia – il bilancio dell’incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di giovedì lungo la E45 nei pressi di Ponte San Giovanni in direzione Collestrada. Coinvolte due autovetture, una Mercedes classe A ed una Peugeot 208, ed un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia Stradale e i vigili del fuoco di Perugia. Significativi i disagi per la viabilità.

Condividi questo articolo su